『キャットステップ白（単）【アニマコレ(animacolle)】キャットロードプラス 〜美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計〜【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 09分に出品され04月02日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
生産国:日本製造国:日本耐荷重:15kg(自社試験実施)
Catroad+の特徴【DIY感覚で簡単な取り付け】Catroad+は、特別な工具を使用せず、石膏ボードに施工できるキャットステップです。
穴の大きさは画びょう程度で、ビスに比べて壁へのダメージが少ないため、賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
【レイアアウトは自由! 】金具を固定すれば、ステップの取り付け、取り外しはワンタッチで簡単にできます。
壁面のデザインをその日の気分に合わせていつでも変更でき、さらに、金具はステップの上部にも下部にも取り付けられるため、低い場所にも、ネコちゃんが好む高い場所にも取り付けることができます。
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落札価格7956円
305 入札履歴
終了
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