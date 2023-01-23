『山善 バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 ver5.0 スマホ再生対応 スーパーウーハー サウンドバー THB-BT60(B)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 38分に出品され03月25日 15時 38分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

山善 バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 ver5.0 スマホ再生対応 スーパーウーハー サウンドバー THB-BT60(B)



【商品説明】

・Bluetooth受信機/送信機仕様:[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m

・S/N比:68dB以上、最大出力:総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)、スピーカー径:左右チャンネル=50mm/スーパーウーハー=89mm、音声入力端子:Φ3.5mmステレオミニプラグ

・双方向Bluetooth機能搭載 テレビ用バースピーカー

・本体サイズ:幅60×奥行9.3×高さ6.5cm、本体重量:1.6kg



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 68.60 cm

重量 : 1.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。