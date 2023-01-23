『川本ポンプ カワエース N3-755H 部品 弁座付ひしフランジ 32 No.37 2780-1120 ポンプ p1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 47分に出品され03月10日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
川本ポンプ N3 カワエース 定量給水浅井戸用ポンプの部品です。
・N3-755H(50Hz)用純正部品：弁座付ひしフランジ 32
・部品番号：No.37
・品番：2780-1120
・付属品：No.38 ひしフランジ用プラグ
他にも部品を多数ご案内しております。
詳しくはピーワンショップ本店の下記ページにてご案内しております。
http://emv.jp/kawamotopompbuhin.html
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落札価格7956円
598 入札履歴
終了
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