『モダン矢絣 扇子袋セット 紺 Y40703-32【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 25分に出品され03月17日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 男性用扇子

【商品名】

モダン矢絣 扇子袋セット 紺 Y40703-32



【商品説明】

・お届け内容:紺扇子×1、紺扇子袋×1

・サイズ:約22.5cm

・付属品:扇子袋、房飾り(飾り玉四ツ紐)、桐箱入り

・材質:扇面：綿、ポリエステル扇骨：竹扇子袋：綿

・生産国:Made in China



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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カテゴリ ファッション

メンズファッション

着物、浴衣 タグ モダン矢絣

扇子袋セット

紺

Y40703-32