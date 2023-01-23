『モダン矢絣 扇子袋セット 紺 Y40703-32【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 25分に出品され03月17日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
男性用扇子
【商品名】
モダン矢絣 扇子袋セット 紺 Y40703-32
【商品説明】
・お届け内容:紺扇子×1、紺扇子袋×1
・サイズ:約22.5cm
・付属品:扇子袋、房飾り(飾り玉四ツ紐)、桐箱入り
・材質:扇面：綿、ポリエステル扇骨：竹扇子袋：綿
・生産国:Made in China
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7956円
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終了
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