『[ゴールデンベア] クラッチショルダーバッグ オールレザー3WAYで使えるクラッチショルダーバッグ メンズ GBMH9HE1 グリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 09時 58分に出品され04月21日 09時 58分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
留め具の種類: ファスナー
タテ16cmxヨコ25cmxマチ3.5cm
ポケットの数:6(外側2/内側4)
重量:300g
持ち手の全長:18cm
ショルダーストラップ付き(全長142cm)
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落札価格7956円
908 入札履歴
終了
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