『PHILIPS Bluetooth対応マイク付ワイヤレスオンイヤーヘッドホン ブラック SHB3075BK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 28分に出品され04月05日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PHILIPS Bluetooth対応マイク付ワイヤレスオンイヤーヘッドホン ブラック SHB3075BK
【商品説明】
・32mmネオジムマグネット採用のスピーカードライバーにより、力強く豊かな重低音再生を実現
・ハウジング部をフラットに折りたためるスイーベル構造の採用と4つのカラーバリエーション
・柔らかいイヤークッションと本体質量153gの軽量設計により、長時間使用を可能にする快適な装着感を実現
・遮音性を高めた筐体デザインにより、高音質再生を実現
・音楽と通話を手軽にワイヤレスで楽しめるBluetooth無線技術対応
CMR-X00VSTJ2WO
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7956円
451 入札履歴
終了
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