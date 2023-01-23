『PHILIPS Bluetooth対応マイク付ワイヤレスオンイヤーヘッドホン ブラック SHB3075BK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 28分に出品され04月05日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PHILIPS Bluetooth対応マイク付ワイヤレスオンイヤーヘッドホン ブラック SHB3075BK



【商品説明】

・32mmネオジムマグネット採用のスピーカードライバーにより、力強く豊かな重低音再生を実現

・ハウジング部をフラットに折りたためるスイーベル構造の採用と4つのカラーバリエーション

・柔らかいイヤークッションと本体質量153gの軽量設計により、長時間使用を可能にする快適な装着感を実現

・遮音性を高めた筐体デザインにより、高音質再生を実現

・音楽と通話を手軽にワイヤレスで楽しめるBluetooth無線技術対応

CMR-X00VSTJ2WO

【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。