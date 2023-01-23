RF Microelectronics (2nd Edition Paperback)【2024年最新】

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【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】960ページ 204*252mm 言語： English 国： アメリカ 1094g ISBN : 9780132839419 ／ 【本の内容：下記の文章は自動翻訳のため、不自然な表現がある場合があります。】RF Microelectronicsのベストセラーを説明し、最新のアーキテクチャ、サーキット、およびデバイスのために拡張および更新されましたワイヤレス通信は電気と同じくらい遍在するものになりましたが、RFデザインはエンジニアと研究者に挑戦し続けています。この古典的なテキストの初版から15年間で、より高いパフォーマンスの需要はRF設計技術の爆発的な成長につながりました。第2版??のRF Microelectronicsでは、Behzad Razaviは、RF回路とトランシーバーの分析と設計における基礎と最先端の開発を体系的に教えています。キーをカバーする、トピックははるかに詳細に。初版のほぼ3倍の長さで、第2版は、学生と練習エ