『ウォーカー15ブラックヘザー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 09分に出品され03月25日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウォーカー15ブラックヘザー
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・タテ:41 cmX ヨコ:28 cmX マチ:17 cm
・収納可能サイズ: 11-20L
・女性や子供が使いやすい、アウトドアエッセンスを取り入れた15Lデイパック
・容量: 約15L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン/ポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 42.40 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は、ご注文前にお問合せくださいませ。
※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X07W7X5B54
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落札価格7956円
216 入札履歴
終了
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