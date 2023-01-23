『【大人気】キャットタワー 据え置き 省スペース おしゃれ 猫用品 猫タワー 全高170cm 多頭飼い 宇宙船キャットタワー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 13時 14分に出品され03月18日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・素材



支柱:紙管、麻巻き



張り材:ポリエステル



・カラー



ベージュ、グレー



・商品サイズ



740*480*1730mm



・梱包数



1



・梱包サイズ



50*47*43cm



・重量（N.W.）



16kg



・重量（G.W.）



18kg



・生産国



中国



・組立品/完成品



組立品



・耐荷重 15KG



この商品について：



01 本能的に遊ペるアイテム



02 たくさん機能があるスリムキャットタワー、実用性満点



03 安全性満点！



04 高さを重視したいなら、170cm以上あるタイプ



05組立簡単 デザインが豊富



06爪とぎは必要不可欠



07見晴らしい展望台x3



08アイクロベルボア生地を採用



09ちょうどいい段差で登るも降りるも楽々動線