『【大人気】キャットタワー 据え置き 省スペース おしゃれ 猫用品 猫タワー 全高170cm 多頭飼い 宇宙船キャットタワー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 13時 14分に出品され03月18日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・素材
支柱:紙管、麻巻き
張り材:ポリエステル
・カラー
ベージュ、グレー
・商品サイズ
740*480*1730mm
・梱包数
1
・梱包サイズ
50*47*43cm
・重量（N.W.）
16kg
・重量（G.W.）
18kg
・生産国
中国
・組立品/完成品
組立品
・耐荷重 15KG
この商品について：
01 本能的に遊ペるアイテム
02 たくさん機能があるスリムキャットタワー、実用性満点
03 安全性満点！
04 高さを重視したいなら、170cm以上あるタイプ
05組立簡単 デザインが豊富
06爪とぎは必要不可欠
07見晴らしい展望台x3
08アイクロベルボア生地を採用
09ちょうどいい段差で登るも降りるも楽々動線
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落札価格7956円
637 入札履歴
終了
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