『キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 06時 22分に出品され04月25日 06時 22分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174



【商品説明】

・※本製品は4面メッシュのスクリーンパネルのみでタープ本体は別売です。（画像はイメージ画像です）予めご了承くだいさい。

・パッキングサイズ:(約)54×15×15cm

・付属品:ペグ8本、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚

・材質:ウォール/ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ/ポリエステル1mmメッシュ

・組立サイズ:(約)300×200×H187cm

・重量:(約)1.8kg



【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 55.20 cm

重量 : 2.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。