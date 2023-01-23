『キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 06時 22分に出品され04月25日 06時 22分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174
【商品説明】
・※本製品は4面メッシュのスクリーンパネルのみでタープ本体は別売です。（画像はイメージ画像です）予めご了承くだいさい。
・パッキングサイズ:(約)54×15×15cm
・付属品:ペグ8本、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
・材質:ウォール/ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ/ポリエステル1mmメッシュ
・組立サイズ:(約)300×200×H187cm
・重量:(約)1.8kg
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 55.20 cm
重量 : 2.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7956円
741 入札履歴
終了
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