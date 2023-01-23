『ササキ(SASAKI) 新体操 手具用バッグ R.G.コーディネートバッグ AC-57 パッションピンク(PSP)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 08時 28分に出品され05月01日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 手具用バッグ R.G.コーディネートバッグ AC-57 パッションピンク(PSP)



【商品説明】

・サイズ:97×97cm(収納部分/高さ48.5cm)、フープは70~90cmが3本入ります。

・原産国:日本

・素材:ナイロン100%



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。