『ダブルス ショルダーバッグ ポーチ メンズ レディース 本革 レザー 小さめ JYS-7356 キャメル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 14時 44分に出品され03月19日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,955円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダブルス ショルダーバッグ ポーチ メンズ レディース 本革 レザー 小さめ JYS-7356 キャメル
【商品説明】
・【サイズ】W150×H230×D15 (長さ20cmまでの一般的な長札財布が入るショルダーポーチです)
・【素材】 牛革 (バングラデシュ北西部産のコブ牛の原皮をタンニン(少量のクロムを含む)で鞣し、上質な仕上がりでしっかりとした厚みとキメ細かな質感と丈夫さが特徴の革です。 染め仕上げ時に1枚1枚手塗りでオイルを施し、経年使用で艶感が増し、表情にも変化が生まれる製品になっています)
・【重量】約240g (ショルダーストラップ含む)
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: レザー
・留め具の種類: ジッパー
・表地: レザー，本革
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7955円
591 入札履歴
終了
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