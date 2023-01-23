『DAKS37070ピンベルト ダックスベルト ウエスト95センチまで対応● 日本製●黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 07時 28分に出品され04月13日 07時 28分に終了予定です。即決価格は7,955円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DAKS37070ピンベルト ダックスベルト ウエスト95センチまで対応 日本製黒



【商品説明】

・長さの調節は裏面の画像を参考にドライバーなどを差し込んで頂き右上に押し上げるように

・バックルの部分には ダックスのロゴマークが入っていてさりげなくお洒落なデザインになっています

・バックル部分でサイズ調整可能です。 バックルを外して切ることが出来ます。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ DAKS37070ピンベルト

ダックスベルト

ウエスト95センチまで対応●

日本製●黒