『小川キャンパル PVCマルチシート 220×150用 1401【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 54分に出品され04月23日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,955円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 テント部品、アクセサリー

【商品名】

小川キャンパル PVCマルチシート 220×150用 1401



【ブランド】

ogawa(オガワ)



【商品説明】

・シートサイズ:250×220cm

・付属品:収納袋

・原産国:日本

・収納サイズ:34×19cm

・固定部:ハトメ、ショックコード、フック

・素材:PVC(耐水圧10000mm以上)

・適応テント:ステイシーネスト、ステーシーST、ステイシーST2、アーディンST、シャンティ23

・重量:約1.5kg



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 1.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。