『エイム電子 ハイレゾリューションモデル USAC-010【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 49分に出品され03月24日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,955円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エイム電子 ハイレゾリューションモデル USAC-010



【商品説明】

・USB "A"plug / USB "C"plug

・USB 2.0（USB High / Full speed）



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。