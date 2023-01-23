『エイム電子 ハイレゾリューションモデル USAC-010【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 49分に出品され03月24日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,955円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エイム電子 ハイレゾリューションモデル USAC-010
【商品説明】
・USB "A"plug / USB "C"plug
・USB 2.0（USB High / Full speed）
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DTECH 配管用 着脱式 HDMI光ケーブル 8m HDMI タイプA ＋HDMI タイプD 4K 60Hz ハイスピード 18Gbps
¥ 7955
OLYMPUS フットスイッチ RS27H
¥ 7954
（まとめ） TANOSEE 爪折れ防止LANケーブル（CAT6） ブルー 2m 1パック（5本） 〔×2セット〕
¥ 7954
StarTech.com VGA - RCA/S端子 変換コンバータ PCからTVへ 1080p - 480i スケーラ USBポートから電
¥ 7953
70m CAT6 屋外高耐久LANケーブル(カテゴリー6) 30年の屋外耐候性PE(ポリエチレン)２重被覆 屋外用 PoEカメラやPCのLA
¥ 7953
TRUSCO(トラスコ) アルミケース 両開き2段 TAC-360W
¥ 7953
パッシブ 2-IN-2-OUT パワーアンプ/スピーカー スイッチボックス A/Bセレクタースプリッター
¥ 7953
エイム電子 ハイレゾリューションモデル USAC-010
¥ 7953
KOJO TECHNOLOGY Clone2UA アースケーブル 1.2m USB TYPE A-Y型端子 M4推奨
¥ 7953
StarTech.com ハイスピード HDMIアクティブケーブル(信号増幅回路内蔵) 20m 4K対応HDMI(オス)-HDMI(オス)
¥ 7953
変換名人 10個セット USB3.0ケーブル 延長3.0m USB3-AAB30X10 [▲][AS]
¥ 7952
変換名人 10個セット USB3.0ケーブル A-B 3.0m USB3-AB30X10 へんかんめいじん パソコン パソコン周辺機器 ケーブル[▲][AS]
¥ 7952
変換名人 10個セット USB3.0ケーブル A-A 3.0m USB3-AA30X10 へんかんめいじん パソコン パソコン周辺機器 ケーブル[▲][AS]
¥ 7952
エレコム LANケーブル 100m 自作用 CAT5e RoHS指令対応 ブルー LD-CT2/BU100/RS
¥ 7952
NIMARUNI CAT5e 屋外仕様 2重被覆 LANケーブル 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 ブラック (5
¥ 7952
SAMICK(サミック) コンパクトライスディスペンサー12kg 据置タイプ(キャスター無) RB-110-2
¥ 7951
KIKKERLAND Moon Light Clock ムーンライトクロック 2416
¥ 7949
ASUS ROGシリーズ USB規格ゲーミングマウス P504 ROG GLADIUS II ORIGIN
¥ 7947
落札価格7955円
183 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！