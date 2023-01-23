『国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra Dancer (ダンサー) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 31分に出品され03月05日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,955円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報

国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra Dancer (ダンサー) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth



セラーコード：X081SC3JF8

