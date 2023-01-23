『ニュータッチ 凄麺 人気ランキング12食セット タイプA【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 15時 33分に出品され05月03日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ニュータッチ 凄麺 人気ランキング12食セット タイプA



【商品説明】

・ねぎみその逸品、博多とんこつ、横浜サンマーメン、佐野ラーメン、

・セット内容:同じ銘柄でもリニューアルした時はニューバージョンを入れます。

・京都背脂醤油、横浜とんこつ家、鶏しおの逸品、和歌山中華そば、新潟背脂醤油、

・人気ランキングから１２柄をチョイスしました。各地の味を楽しんで下さい。

・札幌味噌ラーメン、喜多方ラーメン、仙台辛味噌ラーメン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。