『詰め替え6点セット BOTANIST (ボタニスト) ボタニカル ボディソープ モイストオレンジとピオニーの香り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 13時 27分に出品され03月25日 13時 27分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
詰め替え6点セット BOTANIST (ボタニスト) ボタニカル ボディソープ モイストオレンジとピオニーの香り
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 2.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7954円
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終了
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