『リッチェル バラ鉢 12号 ブルー 5個組【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 07時 24分に出品され05月05日 07時 24分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リッチェル バラ鉢 12号 ブルー 5個組
【商品説明】
・内寸:上部直径29.7cm、下部直径25.9cm
・容量:19L
・本体:直径36×高さ36cm(1個当たり)
・製造国:中国
・重量:721g
【サイズ】
高さ : 34.20 cm
横幅 : 35.70 cm
奥行 : 57.80 cm
重量 : 4.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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128 入札履歴
終了
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