『KANA スプロケット80 歯数36 適合チェーンNo.80 ( NK80B36 ) 片山チエン(株)【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 16時 19分に出品され04月19日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[特長]
豊富なバリエーションと在庫量を誇るＫＡＮＡ標準スプロケットです。
[仕様]
歯数：36
外径(mm)：306
軸穴径 下穴(mm)：26
形状：溶接仕様
ピッチ径(mm)
軸穴径 最小(mm)
軸穴径 最大(mm)
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
適合チェーン：No.80
チェーンピッチ：25.4mm
ローラーリンク内幅：15.88mm
ローラー外径：15.88mm
歯幅：15.0mm（最大）
[材質／仕上]
機械構造用炭素鋼（削出仕様）
熱処理：歯先高周波焼き入れ（削出仕様）
普通鋼(溶接仕様)
[注意]
ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
返品可能品であっても別途費用が発生いたします。
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落札価格7954円
206 入札履歴
終了
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