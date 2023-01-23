KANA スプロケット80 歯数36 適合チェーンNo.80 ( NK80B36 ) 片山チエン(株)【お歳暮】

商品情報

[特長]

豊富なバリエーションと在庫量を誇るＫＡＮＡ標準スプロケットです。

[仕様]

歯数：36

外径(mm)：306

軸穴径 下穴(mm)：26

形状：溶接仕様

ピッチ径(mm)

軸穴径 最小(mm)

軸穴径 最大(mm)

ボス径(mm)

ボス長さ(mm)

適合チェーン：No.80

チェーンピッチ：25.4mm

ローラーリンク内幅：15.88mm

ローラー外径：15.88mm

歯幅：15.0mm（最大）

[材質／仕上]

機械構造用炭素鋼（削出仕様）

熱処理：歯先高周波焼き入れ（削出仕様）

普通鋼(溶接仕様)

[注意]

ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。

返品可能品であっても別途費用が発生いたします。