『ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 14時 44分に出品され03月19日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品



【商品説明】

・Frequency Response: 16 - 24，000 Hz.

・Impedance: 32 ohms.

・Plug Shape: 0.1-inch (3.5-mm) stereo mini (straight type).

・Sensitivity: 114 dB.

・Type: Dynamic， around-ear type.



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