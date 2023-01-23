『ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 14時 44分に出品され03月19日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品
【商品説明】
・Frequency Response: 16 - 24，000 Hz.
・Impedance: 32 ohms.
・Plug Shape: 0.1-inch (3.5-mm) stereo mini (straight type).
・Sensitivity: 114 dB.
・Type: Dynamic， around-ear type.
【サイズや色ちがいのある商品について】
商品名にサイズ・色の記載がある場合：
そのサイズをお届けします。
商品名にサイズ・色の記載がない場合：
ご注文後に、当店からお客様へ、
「ご登録メール」と「問い合わせフォーム」から、
在庫のサイズ・色をお知らせします。
そこでお客様のサイズ・色をご指定ください。
Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.
¥ 7953
パイオニア SE-MX8 ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/ハイレゾ音源対応/折りたたみ式 シルバー SE-MX8-S
¥ 7953
デノン Denon AHC630W 完全ワイヤレス・インイヤーヘッドホン ブラック AHC630WBKEM
¥ 7953
i-BLASON スマホ スタンド ホルダー 折りたたみ式 角度調整可能 電話 綺麗デサイン すべてのスマートフォン対応【並行輸入品】
¥ 7952
Pelican Voyager Samsung Galaxy S8ケース ブラック/ブラック並行輸入
¥ 7952
調節可能な携帯電話スタンド、滑り止めベースと便利な充電ポートを備えたOMOTONアルミニウムデスクトップ携帯電話スタンド、すべてのスマートフォンに適合
¥ 7952
Nakedcellphone ケース クリップ付き 京セラ デュラフォース プロ 2 Phone対応 [ブラックトレッド] スリム リブ キックスタン
¥ 7952
Glorious ヘッドセット ヘッドフォン ハンガー Glorious Trident 品[並行輸入品]
¥ 7952
YiXiu-BuXiuGang-35YuanKan-DaHao+XiaoHao+18YuanKuan 20mm(0.78 Inch) シルバー[並行輸
¥ 7952
Stylo 4 Plus対応 - 重力自動ロックホルダークレードル付き車AC通気マウント、軽量[ブラック] LG Stylo 4 Plusに対応[並行
¥ 7952
RiteAV - VESA 300アダプター 200x200パターンを300x100 300x200 300x300に変更[並行輸入品]
¥ 7952
FiiO KA1 Type-C国内正規店販売品統合型DACチップES9281AC PRO PCM384kHz/32bit DSD256 MQ
¥ 7952
FiiO KA1 Type-C国内正規店販売品統合型DACチップES9281AC PRO PCM384kHz/32bit DSD256 MQ
¥ 7952
スリープフォン・クラシック（コード付）（SleepPhones(R) Classic (corded)） (M［55cm - 59cm］，
¥ 7952
OSTRY カナル型イヤホン ダイナミックドライバ シルバー - SILVER KC06A
¥ 7952
iBasso Audio DC03PRO アイバッソ Type C タイプC USB DAC ポータブル 小型 アンプ 3.5mm ケーブル
¥ 7952
PRYME BLU PTT スーパーミニ ワイヤレス PTTボタン ストラップ付き Zello Wave Communicator ESCh
¥ 7952
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3C(C) : リスニングケア/音声通話/ゲーミングモード/最大9+15時間再生/生活防水IPX5相
¥ 7952
落札価格7954円
246 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！