『ポリス 偏光 サングラス POLICE SPLA69J 20KP 53 LOUD ジャパンフィット クリアケース付き メンズ 2020年モデ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 46分に出品され03月17日 20時 46分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品カテゴリ】

スポーツサングラス



【商品説明】

・素材構成: レンズ材質：プラスチック フレーム材質：プラスチック テンプル材質：プラスチック



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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