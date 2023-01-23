『ポリス 偏光 サングラス POLICE SPLA69J 20KP 53 LOUD ジャパンフィット クリアケース付き メンズ 2020年モデ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 46分に出品され03月17日 20時 46分に終了予定です。即決価格は7,954円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポリス 偏光 サングラス POLICE SPLA69J 20KP 53 LOUD ジャパンフィット クリアケース付き メンズ 2020年モデル ウェリントン セルフレーム 国内正規品 ブランド おしゃれ かっこいい ブラック グレー UVカット 紫外線カット
【商品カテゴリ】
スポーツサングラス
【商品説明】
・素材構成: レンズ材質：プラスチック フレーム材質：プラスチック テンプル材質：プラスチック
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7954円
620 入札履歴
終了
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