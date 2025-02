GB-007バイオラプターグイ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

GB-007バイオラプターグイ



【ブランド】

タカラトミー(TAKARA TOMY)



【商品説明】

・(c)1983-2005 TOMY (c)ShoPro・TV Tokyo ZOIDS is a trademark of TOMY comPany.Ltd. and used under license.

・対象年齢:6歳から

・電池:不要



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。