カードできせかえ！すみっコぐらしPhone with U【2025の人気アイテム】

商品情報

ピンク本体+ネックストラップ

・たくさん遊んでお勉強もできる56アプリを搭載したすみっコぐらしのきせかえスマホトイ。きせかえカードで画面のすみっコがチェンジ! すみっコぐらしPhoneがもっと楽しめる「ネックストラップ」と、アプリやアイテムがもらえる「きせかえカード」が付います。

・使用電池:単4形アルカリ乾電池×4個(別売)

・対象年齢:6歳以上

・セット内容:すみっコぐらしPhone本体×1個、操作ペン×1本、ネックストラップ×1本、きせかえカード×3枚(両面)、取扱説明書×1枚

・San-X Co. Ltd. All Rights Reserved.