『レザックス クラブケース L.N.JAYA ラウンドスタンドバッグ グレー LNCC-0418【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 55分に出品され03月14日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レザックス クラブケース L.N.JAYA ラウンドスタンドバッグ グレー LNCC-0418



【商品説明】

・サイズ:5-6本入れ

・発売年・モデルイヤー: 2020

・素材:合成繊維(ポリエステル)

・部門名: メンズ



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。