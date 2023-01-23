『レザックス クラブケース L.N.JAYA ラウンドスタンドバッグ グレー LNCC-0418【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 55分に出品され03月14日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レザックス クラブケース L.N.JAYA ラウンドスタンドバッグ グレー LNCC-0418
【商品説明】
・サイズ:5-6本入れ
・発売年・モデルイヤー: 2020
・素材:合成繊維(ポリエステル)
・部門名: メンズ
【サイズ】
高さ : 13.40 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 85.00 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7953円
821 入札履歴
終了
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