『ベルモント(Belmont) ワンポールテーブル 300 BM-357【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 15時 57分に出品され03月14日 15時 57分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベルモント(Belmont) ワンポールテーブル 300 BM-357



【商品説明】

・サイズ:30cm×23cm×4.7cm / 自重:約610g

・テーブル形状:四角型

・ナイロン製収納ケース付き

・対応ポール径:Φ18~Φ35

・耐荷重:約8kg



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。