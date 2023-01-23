『ベルモント(Belmont) ワンポールテーブル 300 BM-357【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 15時 57分に出品され03月14日 15時 57分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベルモント(Belmont) ワンポールテーブル 300 BM-357
【商品説明】
・サイズ:30cm×23cm×4.7cm / 自重:約610g
・テーブル形状:四角型
・ナイロン製収納ケース付き
・対応ポール径:Φ18~Φ35
・耐荷重:約8kg
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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378 入札履歴
終了
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