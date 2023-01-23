『玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 44分に出品され04月08日 12時 44分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+
【商品説明】
・【80PLUS】80PLUS Gold
・【RoHS指令】対応
・【コネクタ】ATX 24/20pin x1，ATX12V 4pin/EPS12V 8pin x1
・【サイズ】85x175x65mm
・【ファン】8cm静音ファン
・【保護回路】OPP，OVP，SCP
・【入力】100V(90~132V) 50/60Hz 5A
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 22.70 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+
¥ 7953
玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+
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玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+
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¥ 7938
落札価格7953円
314 入札履歴
終了
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