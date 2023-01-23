『ゲームグラフィックカード ゲームビデオカード DDR5グラフィックスカード グラフィックスカード ゲーミンググラフィックスカード 128ビッ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 07時 56分に出品され03月08日 07時 56分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゲームグラフィックカード ゲームビデオカード DDR5グラフィックスカード グラフィックスカード ゲーミンググラフィックスカード 128ビッ
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※パッケージリニューアルにより、お客様のお手元に届く商品のデザインや仕様が掲載内容と異なる場合があります。
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落札価格7953円
411 入札履歴
終了
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