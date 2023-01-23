『RUDYPROJECT サングラス交換レンズ カットライン レンズ クリアレンズ LE631103 レンズ幅:139mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 05時 06分に出品され03月06日 05時 06分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RUDYPROJECT サングラス交換レンズ カットライン レンズ クリアレンズ LE631103 レンズ幅:139mm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。