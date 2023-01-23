『BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-020 BW-0204F クリアブラック GRAY-F【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 13分に出品され03月14日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-020 BW-0204F クリアブラック GRAY-F



【商品説明】

・99.9%以上 UVカット/眩しさや紫外線を防ぐだけではなく、特殊なフィルターで邪魔な反射光やギラツキ・映り込み・照り返しなどを効果的にカット。裸眼や普通のサングラスでは体験できないクリアな視界。

・フレームカラー:クリアブラック

・レンズカラー:グレー (偏光度 99%以上/可視光線透過率 10%)

・レンズコーティング:キズ防止ハードコート

・レンズ素材:ポリカーボネイト偏光レンズ



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。