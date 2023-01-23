『BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-020 BW-0204F クリアブラック GRAY-F【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 13分に出品され03月14日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-020 BW-0204F クリアブラック GRAY-F
【商品説明】
・99.9%以上 UVカット/眩しさや紫外線を防ぐだけではなく、特殊なフィルターで邪魔な反射光やギラツキ・映り込み・照り返しなどを効果的にカット。裸眼や普通のサングラスでは体験できないクリアな視界。
・フレームカラー:クリアブラック
・レンズカラー:グレー (偏光度 99%以上/可視光線透過率 10%)
・レンズコーティング:キズ防止ハードコート
・レンズ素材:ポリカーボネイト偏光レンズ
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7946
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スワンズ スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック
¥ 7943
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¥ 7943
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ウベックス スポーツ用サングラス・ゴーグル sportstyle 235 ライノー/ディープスペースマット one size
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SWANS(スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス イーアール2 er-2 (ゴルフ フィッシング アウトドア用) ER2-0167 CN
¥ 7937
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¥ 7935
落札価格7953円
967 入札履歴
終了
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