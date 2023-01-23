『CD/ベンチャーズ/ベンチャーズ ジャパニーズ・シングル・コレクション (5SHM-CD+CD-ROM) (限定盤/来日記念盤)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 15時 09分に出品され03月30日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ベンチャーズ (べんちゃーず)
2015年5月27日 発売
82歳を迎えるリーダー、ドン・ウィルソン最後のツアーという、ベンチャーズの歴史の大きな節目となる2015年のツアーを前に来日記念盤がリリース。
本作はシングル曲を集めたCD5枚組。
CD:1
1.急がば廻れ(ウォーク・ドント・ラン)(MONO)
2.イエロー・バード(MONO)
3.パイプライン(MONO)
4.ロンリー・シー(MONO)
5.ダイアモンド・ヘッド(MONO)
6.朝日のあたる家(MONO)
7.10番街の殺人(MONO)
8.ラップ・シティ(MONO)
9.青い渚をぶっとばせ(MONO)
10.キャンデー・アップル・レーサー(MONO)
11.キャラヴァン(MONO)
12.ブルドッグ(MONO)
13.夢のマリナー号(MONO)
14.バード・ロッカーズ(MONO)
15.クルーエル・シー(MONO)
16.逃亡者(MONO)
17.スウィンギング・クリーパー(MONO)
18.ペダル・プッシャー(MONO)
19.木の葉の子守唄(M
CD/イル・ディーヴォ/ライヴ・アット・武道館2018 デラックス・エディション (2Blu-specCD2+DVD+Blu-ray) (解説歌詞対訳付) (完全生産限定盤)
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CD/イル・ディーヴォ/ライヴ・アット武道館2016 デラックス・エディション (2Blu-specCD2+DVD+Blu-ray) (完全生産限定盤)
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落札価格7953円
278 入札履歴
終了
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