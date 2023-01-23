『テイルウォーク(tailwalk) CATCHBAR BIG NET 210 16956【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 12時 28分に出品され04月27日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テイルウォーク(tailwalk) CATCHBAR BIG NET 210 16956



【商品説明】

・ネットサイズ：65*45*40cm

・仕舞寸：37cm

・継数：8

・重量：270g

・長さ：2.1m



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 54.00 cm

奥行 : 76.00 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。