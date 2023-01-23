『テイルウォーク(tailwalk) CATCHBAR BIG NET 210 16956【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 12時 28分に出品され04月27日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,953円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テイルウォーク(tailwalk) CATCHBAR BIG NET 210 16956
【商品説明】
・ネットサイズ：65*45*40cm
・仕舞寸：37cm
・継数：8
・重量：270g
・長さ：2.1m
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 54.00 cm
奥行 : 76.00 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
サンライク(SANLIKE) タモの柄 ランディングポール 3m/5m/6m 9段階 カーボン製 玉の柄 ラバーグリップ 伸縮式 コンパクト
¥ 7950
富士工業(FUJI KOGYO) ソルトルアーロッド用 チタンガイドセット T-KLSG16H101
¥ 7950
ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 672MHB・Y 釣り竿
¥ 7950
釣り バッカン バケツ プロックス EVAインジェクションバッカンロッドホルダー
¥ 7949
小継でコンパクトな ランディングネット セット Friday Landing set(フライデー ランディング セット) 450500 (5
¥ 7949
へら竹製加工枠 玉網 尺/2.5mm目 (30047-30)｜黒
¥ 7949
カハラジャパン(KAHARA JAPAN) KJ ラバーリップグリップ ブラック/パープル
¥ 7949
プロックス EVAインジェクションバッカンロッドホルダー付 40CM PX675240RH 40CM
¥ 7949
カハラジャパン(KAHARA JAPAN) KJ ラバーリップグリップ シルバー/ガンメタ
¥ 7949
第一精工ロッドホルダー(竿受け) ミニラーク 01022 釣り
¥ 7949
TAKAMIYA(タカミヤ) ランディングネット H.B concept ラストウィニング ランガンシャフト 700 KP-2040
¥ 7949
シマノ(SHIMANO) 水汲み バッカン EX (ハードタイプ) ブラック 40cm BK-114R
¥ 7948
シマノ(SHIMANO) 水汲み バッカン EX (ハードタイプ) ホワイト 40cm BK-114R
¥ 7948
AMYSPORTS 壁 竿 固定 ロッドホルダー ボート 金属 ステンレス 竿掛け 釣り 船 竿立て 竿置き タモ ギャフ 船用 ロッドスタ
¥ 7948
RYUGI(リューギ) R-プライヤー ARP106
¥ 7946
へら竹製加工枠 玉網 尺/2.5mm目 (30047-30)｜黒
¥ 7946
ナカジマ チタンピトン No.2600 13.5φ×750mm
¥ 7946
Handy Pak Net (ハンディパックネット) インスタネット プラケース プラハンドル メッシュネット
¥ 7946
落札価格7953円
389 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！