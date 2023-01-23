『日本製 プラチナ Pt900 フープピアス 1mm x8mm 両耳分 1ペア レディース フープピアス (1x8mm両耳)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 07分に出品され03月16日 08時 07分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 プラチナ Pt900 フープピアス 1mm x8mm 両耳分 1ペア レディース フープピアス (1x8mm両耳)



【商品説明】

・【パイプ厚】1mm 【パイプ外径】8mm 【対応耳たぶ厚】3.5mm 【最短内径】5.6mm

・【ポスト線径】0.65mm 【ポスト長さ】9mm

・【数量】2個（両耳分）

・【状態】新品未使用 【素材】Pt900

・専用ケースに入れてお届けしています。



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 日本製

プラチナ

Pt900

フープピアス

1mm

x8mm

両耳分

1ペア

レディース

フープピアス

(1x8mm両耳)