「納期約7〜10日」アイ・オー・データ CD-SEW スマートフォン用CDレコーダー CDレコSE ホワイトCDSEW【2025の人気アイテム】

商品説明

アイ・オー・データ CD-SEW スマートフォン用CDレコーダー CDレコSE ホワイトCDSEW



ケーブルをつなぐだけで使える!スマホでもクルマでもCDの曲を聴ける「CDレコSE」

iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。取り込みはCDレコSEとスマホをケーブルでつなぎ「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。パソコンを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホに入れて楽しむことができます。



パソコンなしでCDをスマホに入れて聴くCDレコーダー

お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CDレコSEは、スマホとケーブルで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。



取り込んだ曲も、サブスクの曲も。1つのアプリで。

CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes楽曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。4つの自動再生や好きな曲を選んで聴けるプレイリスト機能で自分だけのプレイリストを楽しんでみてはいかがでしょうか。※ Apple Musicに加入する必要があります。



クルマでも聴ける

「CDレコミュージック」アプリの音楽をカーオーディオで聴くことができます。CDプレーヤーのないディスプレイオーディオ搭載車でCDを聴きたいお悩みを解決できます。※本機能をご利用いただけるOS・ご利用方法はアイ・オー・データ機器のWEBページにて、ご確認ください。





【仕様】

対応機種：iOS、Android搭載のスマホ・タブレット端末、ウォークマン(R)(NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2/NW-A100シリーズ/NW-ZX500シリーズ)

対応OS：iOS 12.0-16.0、iPadOS 13.0-16.0、Android 6.0-13.0

形式：外付型

インターフェイス：USB 2.0

本体サイズ：143(W)×146(D)×15(H)mm

本体重量：270g

付属品：ACアダプター、iOS端末用ケーブル(Lightning - Micro B USB 2.0 1m)、Android端末用ケーブル(C - Micro B USB 2.0 1m)、取扱説明書

