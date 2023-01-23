『刈り込み鋏 刈込鋏 A-14 195mm安来鋼付苅込鋏門型 鋼典 かねのり 五十嵐刃物工業 園芸 ガーデニング 剪定 はさみ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 35分に出品され03月20日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ／刃：195mm 柄：600mm 全長：845mm
重量／1125g
材質／刃：日立安来鋼・軟鉄 柄：染樫
A-14 195mm安来鋼付苅込鋏門型 鋼典 かねのり カネノリ 五十嵐刃物工業 園芸 ガーデニング 剪定 刈り込み鋏 刈込鋏 はさみ 手入れ
ハマコS.S CBKR-22 片口メガネレンチ
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落札価格7952円
77 入札履歴
終了
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