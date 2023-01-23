『キャットタワー 据え置き スクラッチタワー ドイツTRIXIE 壁取り付け用リラックスベース＆スクラッチポストブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 05時 13分に出品され04月24日 05時 13分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ヨーロッパで人気のTRIXIEから壁取り付けデザインのキャットタワーが新登場！スクラッチポストとプラットフォームがついたキャットタワーです。 ポール部分にもサイザル麻が巻かれています。 オーナー様自身で普段の猫ちゃんの動きや遊び方に合わせて壁にセットしてあげてください。普段お使いのキャットタワーまで行くときの空中通路の様にできます。 Floor area: 55 × 31 cm Post:直径 7 cm Height: 52 cm