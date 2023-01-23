『富士山シザー 日本製 トリミングシザー セニングシザー 25目 プロ用 ペット用シザー セニング スキバサミ はさみ AK06-65-D【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 10時 30分に出品され04月10日 10時 30分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
富士山シザー 日本製 トリミングシザー セニングシザー 25目 プロ用 ペット用シザー セニング スキバサミ はさみ AK06-65-D
【商品説明】
【サイズ】
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横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7952円
529 入札履歴
終了
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