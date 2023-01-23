『低周波治療器 エレパルス HV-F128-T80 オムロン 敬老の日【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 07時 15分に出品され04月15日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ひどいコリや痛みでお悩みの方におすすめの低周波治療器です！
症状別・部位別・もみ方で選べる12の自動コースに、5つのこだわりモードを搭載。
商品サイズ（約）：幅6×奥行2.1×高さ19.9cm
主要材質：ABS樹脂
パット2組、お試し用単4電池2本付
医療機器認証番号21300BZZ00456000
（検索用：OMRON 健康家電 健康管理 プレゼント ギフト）
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落札価格7952円
337 入札履歴
終了
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