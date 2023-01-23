『低周波治療器 エレパルス HV-F128-T80 オムロン 敬老の日【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 07時 15分に出品され04月15日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ひどいコリや痛みでお悩みの方におすすめの低周波治療器です！

症状別・部位別・もみ方で選べる12の自動コースに、5つのこだわりモードを搭載。

商品サイズ（約）：幅6×奥行2.1×高さ19.9cm

主要材質：ABS樹脂

パット2組、お試し用単4電池2本付

医療機器認証番号21300BZZ00456000

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