『ミレー リュック DEFI 14 INK BLUE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 15時 25分に出品され04月04日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミレー リュック DEFI 14 INK BLUE



【商品説明】

・【商品概要・用途】超軽量・パッカブルな携帯用サブバッグ

・【機能性】・超軽量・パッカブル・快適性

・【素材詳細】リップストップ シリコン 70D ナイロン100%

・【重量】190g

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ミレー

リュック

DEFI

14

INK

BLUE