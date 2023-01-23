『ミレー リュック DEFI 14 INK BLUE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 15時 25分に出品され04月04日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミレー リュック DEFI 14 INK BLUE
【商品説明】
・【商品概要・用途】超軽量・パッカブルな携帯用サブバッグ
・【機能性】・超軽量・パッカブル・快適性
・【素材詳細】リップストップ シリコン 70D ナイロン100%
・【重量】190g
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 22.90 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7952円
815 入札履歴
終了
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