『サンワダイレクト ビジネスバッグ(3WAY・大容量・リュック・ショルダー対応・25.5L) 200-BAG170BK 1個【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 05分に出品され03月09日 00時 05分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 サンワダイレクト ビジネスバッグ(3WAY・大容量・リュック・ショルダー対応・25.5L) 200-BAG170BK 1個 【ジャンル・特徴】 マチ拡張で大容量に対応した多機能3WAYビジネスバッグ。 [ 200-BAG170BK ]