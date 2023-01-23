『昌栄 石鯛竿受 NO.406【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 56分に出品され03月27日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

昌栄 石鯛竿受 NO.406



【商品説明】

・オールステンレス

・ピトン:320g

・ピトン径/14mm

・重量/本体:450g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。