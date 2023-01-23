『レノボ・ジャパン 4Y41K04031 Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 英語【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 22時 56分に出品され03月14日 22時 56分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レノボ・ジャパン



型番 4Y41K04031