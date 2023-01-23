『LUTTY iPhone 12 Pro Max用ケース かわいい 高級電気メッキエッジ バンパーケース フルカメラレンズ保護 強化コーナー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 20時 22分に出品され03月30日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LUTTY iPhone 12 Pro Max用ケース かわいい 高級電気メッキエッジ バンパーケース フルカメラレンズ保護 強化コーナー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 11.61 cm

奥行 : 21.11 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。