『LUTTY iPhone 12 Pro Max用ケース かわいい 高級電気メッキエッジ バンパーケース フルカメラレンズ保護 強化コーナー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 20時 22分に出品され03月30日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LUTTY iPhone 12 Pro Max用ケース かわいい 高級電気メッキエッジ バンパーケース フルカメラレンズ保護 強化コーナー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 11.61 cm
奥行 : 21.11 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7952円
630 入札履歴
終了
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