『EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンドV3・V2・S1対応 ポータブルゲーム機ホルダー Nintendo Swi【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 02分に出品され04月01日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンドV3・V2・S1対応 ポータブルゲーム機ホルダー Nintendo Swi



【商品説明】

・【サイズ】幅30cmx奥行20cmx厚さ3cm【重量】約2kg【総耐荷重】約4kg

・【素材】スチール

・テレビスタンド WALL TV STAND V3/V2/S1 対応

・完成品



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 2.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。