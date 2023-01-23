『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3C(C) : リスニングケア/音声通話/ゲーミングモード/最大9+15時間再生/生活防水IPX5相【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 09分に出品され03月30日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3C(C) : リスニングケア/音声通話/ゲーミングモード/最大9+15時間再生/生活防水IPX5相
【商品説明】
・アーティストの想いや表現を余すことなく伝える「TRUE SOUND」
・毎日のエンターテインメント体験を支える充実の機能
・深く長く、音楽へ没入できる機能とデザイン
・電話やテレビ会議などで、より便利に快適に使える通話性能・接続機能
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 17.90 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7952円
741 入札履歴
終了
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