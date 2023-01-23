スーツ 男の子 スーツ キッズ 子供 長袖 シャツ 入学式スーツ 3点セット 上下セット ベスト付 長ズボン タキシード 夏 入学式 入園式 卒業式 七五三 結婚式【コストコ お買い得】

商品情報

【カラー】写真色

【ベスト パンツ】

90 着丈36 バスト55 パンツ丈52 ヒップ33

100 着丈39 バスト59 パンツ丈56 ヒップ35

110 着丈42 バスト63 パンツ丈60 ヒップ37

120 着丈45 バスト67 パンツ丈64 ヒップ39

130 着丈48 バスト71 パンツ丈68 ヒップ41

140 着丈51 バスト75 パンツ丈72 ヒップ43

【シャツ】

90 着丈39 肩幅25 バスト58 袖丈33

100 着丈42 肩幅25.5 バスト61 袖丈33.5

110 着丈45 肩幅26 バスト64 袖丈38

120 着丈48 肩幅27 バスト67 袖丈40.5

130 着丈51 肩幅28 バスト70 袖丈43

130 着丈54 肩幅29 バスト73 袖丈45.5