『寿工芸 セーフティヒートセットSP220W【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 06時 50分に出品され03月15日 06時 50分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 セーフティヒートセットSP220W



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11×5.5×28.1cm

・本体重量:393g



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。