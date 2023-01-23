『デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ 長袖シャツ MoveWear g-arc ストレッチ 吸汗 速乾 UVケア 着心地追求 大谷翔平【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 11時 52分に出品され03月20日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ 長袖シャツ MoveWear g-arc ストレッチ 吸汗 速乾 UVケア 着心地追求 大谷翔平



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル54%複合繊維(ポリエステル)46%

・標準

・素材構成: ポリエステル54%複合繊維(ポリエステル)46%



【サイズ】

高さ : 0.10 cm

横幅 : 0.10 cm

奥行 : 0.10 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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