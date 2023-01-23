『デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ 長袖シャツ MoveWear g-arc ストレッチ 吸汗 速乾 UVケア 着心地追求 大谷翔平【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 11時 52分に出品され03月20日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ 長袖シャツ MoveWear g-arc ストレッチ 吸汗 速乾 UVケア 着心地追求 大谷翔平
【商品説明】
・メイン素材: ポリエステル54%複合繊維(ポリエステル)46%
・標準
・素材構成: ポリエステル54%複合繊維(ポリエステル)46%
【サイズ】
高さ : 0.10 cm
横幅 : 0.10 cm
奥行 : 0.10 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7952円
383 入札履歴
終了
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