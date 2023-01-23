『スズキ TS125R (SF15A) 青(張替)専用設計 シートカバー 日本製(厚手生地)生地色：座面（ブルー）タンデムベルト付き張替タイプ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 30分に出品され03月18日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スズキ TS125R (SF15A) 青(張替)専用設計 シートカバー 日本製(厚手生地)生地色：座面（ブルー）タンデムベルト付き張替タイプ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。