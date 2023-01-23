『【RAKU】 木登りタワー 期間限定宇宙船ハンモック付き シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183〜208cm&20【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 21時 01分に出品され05月02日 21時 01分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 突っ張り・ベージュ 183〜208cm 通常突っ張りタイプ

・・Size:183~208cm

・??主材：MDF、麻縄、紙管、ポリエステル、スチール。支柱は全て麻縄巻き（サイザル麻100%）、爪とぎに耐えます。

・??サイズ(約)：本体高さ183〜208cm対応可能、台座・幅39×奥行39×厚さ24mm、柱・径9.6cm、棚板・幅32×奥行40×厚さ1.3cm、重量(約)：8.5kg

・??天井まで届く巨大ポールは猫の好奇心を刺激し、思う存分木登りがおうちで実現、運動不足やストレスの解消にぴったり！疲れたら、棚板でゆっくり寛ぐこともできます。数匹の猫ちゃんに利用されることもできます。丈夫な棚板が15ＫＧの重さに耐えられます。

・??日本語説明書、取付動画あり、工具付き、組み立て簡単。インテリアとしてもお部屋に馴染むデザイン。出荷先：大阪の倉庫から佐川急便でお届けます。

・??【ご注意】※ご購入前に天井の高さを充分にご確認ください。※1週間に1回程度、柱部分のネジ止めがゆるんでいないか点検してください。※愛猫用玩具について、猫ちゃんが興味を示さない場合の返品はお受けできない場